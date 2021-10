Replaced by the video

Nach einem Plus von gut 2,5 Prozent in der vergangenen Woche startet der Dax verhalten in die neue Woche. Schlechte Wirtschaftsdaten aus China verleiten die Anleger dann auch eher zu Gewinnmitnahmen. Vor allen Dingen die deutschen Autobauer, die bisher einen guten Oktober erlebt hatten, stehen heute auf der Verkaufsliste. Dazu gesellt sich dann noch am Dax-Ende Covestro, dass heute mit einer Verkaufsempfehlung durch die Société Générale zu kämpfen hat.

Die Aktie der französischen Biotechschmiede Valneva wird heute nicht verkauft. Sie springt rund 30 Prozent in die Höhe. Es gibt gute Daten aus der zulassungsrelevanten Phase 3 Studie. In Großbritannien läuft schon ein Zulassungsverfahren für den Impfstoff und bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA soll er schnellstmöglich eingereicht werden.

Gerne würde auch Curevac einen solchen Weg einschlagen. Allerdings musste die Aktie Freitag den nächsten Rückschlag verkraften. Die Beteiligungsgesellschaft von Dietmar Hopp plant laut einer Einreichung bei der SEC seinen Anteil am Impfstoffentwickler aus Tübingen zu verkleinern. Sollten Anleger auch aussteigen?

