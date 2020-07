onvista Mahlzeit: Dax vor EZB-Entscheid auf der Hut – Daimler, Zalando, Teamviewer und Wasserstoffüberflieger McPhy hebt weiter ab

Kurz vor der EZB-Zinsentscheidung wagen sich die Anleger nicht weit aus der Deckung. Nach dem Kursanstieg zur Wochenmitte ist es aber auch ganz normal, dass der Dax ein wenig durchschnauft. Gegen Mittag liegt das deutsche Börsenbarometer rund ein halber Prozent im Minus und hält sich oberhalb der Marke von 12.850 Punkten, was ein gutes Zeichen ist. Sollte die EZB weiteres Geld in Aussicht stellen, dann könnte noch einmal Bewegung in den Dax kommen.

Die europäischen Absatzzahlen für Juni sind zwar immer weit von der „Normalität“ entfernt, allerdings zeigen sie, dass sich die Lage auf dem Markt weiter beruhigt. Bei der gestarteten Erholung hat Daimler aktuell die Nase vorn. In den hinteren Reihen gibt es weitere Prognoseerhöhungen, welche die Aktien von Zalando und Sartorius in die Höhe treiben. Bei Nordex hingegen scheint sich die Lage einzutrüben und beim Wasserstoff-Überflieger McPhy sorgt eine weitere Bestellung gleich wieder für ein zweistelliges Kursplus.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de