Vor den US-Arbeitsmarktdaten wollte sich der Dax nicht großartig bewegen. Während der Sendung sind die Daten dann gekommen und sie waren deutlich schlechter als erwartet. Somit hat sich der deutsche Leitindex entschieden aus dem roten Terrain ins grüne zu wechseln.

Nach der Adler Group ist auch Ginko Bioworks ins Visier der Short Seller geraten. Die Biotech-schmiede hat sich zwar nicht zu den Vorwürfen geäußert, aber dafür hat Star Investorin Cathie Wood Taten sprechen lassen. Sie hat kräftig zugegriffen bei der Aktie.

Für den neuen Hoffnungsträger von Merck US, dass Corona-Medikament Molnupiravar, gibt es nicht so gute Nachrichten. In Indien sind Studien mit dem Medikamenten-Kandidaten abgebrochen worden. Ist bei der Aktie jetzt Vorsicht geboten?

