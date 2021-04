onvista Mahlzeit: Dax weiter auf der Hut – Amazon, ABB, Paragon und Tesla´s neuer Trick, um die Zahlen zu tunen

Replaced by the video

Tesla hat Montag nach Handelsschluss seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Obwohl der Elektroautobauer Rekorde vermelden konnte, verliert die Aktie vorbörslich mehr als 2 Prozent. Insgesamt waren die guten Zahlen nämlich keine große Überraschung. Sie fielen eher unter die Rubrik so erwartet. Obendrein hat Tesla auch noch ein wenig mit der Kryptowährung Bitcoin die Bilanz aufgehübscht.

Der Dax bleibt auch heute seiner vorsichtigen Linie treu und wartet lieber erst einmal ab, was das Zahlengewitter diese Woche so bringt. Heute sind Alphabet, Microsoft und AMD an der Reihe. Zudem gibt es ein neues Gerücht zu den Papieren von Amazon.

Stratec und Paragon schießen heute zweistellig in die Höhe. Beide Unternehmen haben heute gute Zahlen präsentiert und Stratec sogar die Prognose angehoben. Vantage Towers bekommt heute 5 Kaufempfehlungen auf einen Streich. Sollten Anleger jetzt aufspringen?

