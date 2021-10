onvista Mahlzeit: Dax zieht sich weiter zurück – Apple, Daimler, MTU und Lucid zündet den Turbo

Replaced by the video

Die Inflationsrate in der Eurozone zieht weiter an. Die EZB hat allerdings Donnerstag durch die Blume verkündet, dass sich nicht dagegen vorgehen wird. Allerdings könnte die Inflationsrate etwas länger höher bleiben als geplant. Dass hat Christine Lagarde jedenfalls eingeräumt. Für die Märkte ist das kein gutes Zeichen. Zudem melden immer mehr Konzerne Probleme in der Lieferkette. Prominenteste Beispiel: Apple & Amazon

Die Aktien der beiden Konzern sind nach ihren Quartalszahlen kräftig unter die Räder gekommen. Sowohl Amazon, als auch Apple haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen. Während Apple Umsatz und Gewinn steigern konnte, musste Amazon eine Halbierung der grünen Zahlen vermelden. Zeit die Reißleine zu ziehen?

Zahlen gab es heute auch von Daimler und MTU. Beide berichte wurden von den Anlegern freundlich aufgenommen. An der Dax-Spitze befindet sich allerdings Qiagen. Hier macht ein nicht ganz neues Gerücht die Runde.

