onvista Mahlzeit: Gegenbewegung im Dax ist endlich da – Beiersdorf, Lufthansa, Qiagen und wie sollten Anleger die heutige Erholung einordnen?

Die US-Indizes haben es Montag vorgemacht und der Dax zieht heute hinterher. Der Dow erholte sich um über 5 Prozent und auch der S&P 500 sowie die Nasdaq zogen um mehr als 4 Prozent wieder an. Damit ist die Talfahrt in den US-Indizes erst einmal gestoppt. Der deutsche Leitindex lässt sich heute von den US-Vorgaben anstecken und zieht auch deutlich ins Plus.

Besonders die Lufthansa-Aktie wird heute von den Anlegern verstärkt gesucht. Im Zuge der Coronavirus-Krise haben die Papiere der Kranich-Airline besonders gelitten. In der Spitze geht es heute zweistellig in die Höhe. Überhaupt ist heute kein einziger Wert im Dax im Minus. Ist damit das Schlimmste überstanden? Wie sollten Anleger den heutigen Tag einordnen? onvista Mahlzeit schnell auf den Punkt informiert!

