onvista Mahlzeit: Lufthansa, HelloFresh, ProSieben und wie nah steht Wirecard jetzt am Abgrund

Nach einem schwachen Start in die neue Woche hat sich der Dax wieder Stück für Stück ins Plus gekämpft. So schnell geben die Bullen anscheinend nicht auf. Zudem ist heute Stühlerücken in der Dax-Familie angesagt. Die Lufthansa-Aktie tauscht den Platz mit den Papieren der Deutsche Wohnen und in den hinteren Reihen gibt es auch noch einige Veränderungen.

Bei Wirecard hat sich die Lage am Wochenende weiter dramatisch zugespitzt. Die 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten sein sollten, könnte gänzlich verschwunden sein. Zudem hat der Bezahldienstleister seine vorläufigen Zahlen für 2019 und für das erste Quartal 2020 zurückgezogen. Die Aktie verliert heute wieder kräftig.

onvista Mahlzeit

