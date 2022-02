onvista Mahlzeit: Ukraine-Konflikt drückt Dax wieder tiefer – Rivian, Peloton, Nvidia, RWE, Bayer und Soros, Buffett sowie Wood setzen Ausrufezeichen!

Replaced by the video

Eine dunkle Wolke wird durch die nächste abgelöst. In den vergangenen Wochen stand die Fed und die hohe US-Inflationsrate auf der Bremse und diesmal war es der Ukraine-Konflikt, der die Anleger in die Flucht schlägt. Der Dax kämpft wieder mit der Marke von 15.000 Punkten und hat in den vergangenen 5 Handelstagen rund 2,5 Prozent an Wert verloren. Damit liegt der deutsche Leitindex seit Jahresanfang mehr als 5 Prozent im Minus.

Es war die Woche der Starinvestoren. Montag war Georg Soros für einen Kursanstieg bei Rivian verantwortlich nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass er bei dem amerikanischen Autobauer eingestiegen war und dick im Minus liegt.

Dienstag zeigte Waren Buffett wieder sein Händchen für die Märkte. Das Orakel von Omaha hatte bereits vor Microsoft bei Activision zugeschlagen und sollte der Software-Gigant die Spieleschmiede übernehmen, dann verdient Warren Buffett daran mal eben 400 Millionen Dollar.

Donnerstag musste dann Cathie Wood wieder ran und Dips kaufen. Sowohl Palantier, als auch Roku kamen nach ihren Zahlen böse unter die Räder. Bei Roku hat sie den Dip ausgenutzt. Bei Palantier hingegen scheint sie die Geduld verloren zu haben. In den ETF´s von Ark Invest sind über 4 Millionen Aktien verkauft worden.

Die Woche im Rückblick mit Mahlzeit:

Freitag: Dax bleibt verhalten - Walmart, Allianz, Bayer und Palantir sowie Roku treiben Cathie Wood Tränen in die Augen

Donnerstag: Fed-Minutes heben Stimmung im Dax nicht wirklich - Shopify, Kering, RWE und wo ist das Haar in der Suppe bei den Nvidia-Zahlen?

Mittwoch: Dax wieder auf der Hut - Roblox, Airbnb, MTU und Nel-Zahlen lösen trotz Rekorde keine Jubelstürme aus

Dienstag: Dax entspannt sich etwas - Peloton, Biontech, Nel, Verbio und Warren Buffetts goldenes Händchen holt wohl mal kurz 400 Millionen Dollar rein

Montag: Dax schaltet auf Krisenmodus - Standard Lithium, Gazprom, Clariant und Starinvestor Soros setzt mit Rivian fast eine Milliarde Dollar in den Sand

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de