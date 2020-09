onvista-Wochenausblick: Bleibt der Markt auf hohem Niveau in einer Sackgasse hängen? Schnäppchenjäger und Skeptiker im Duell

Zwischen Gewinnmitnahmen einerseits und Aktienkäufen zu spät Gekommener andererseits könnte der deutsche Aktienmarkt auch in der neuen Woche erst einmal auf hohem Niveau feststecken. Ein Kaufsignal wäre möglicherweise der Anstieg des Dax über das bisherige Corona-Hoch vom 3. September bei 13.460 Punkten. Dazu hat es zuletzt trotz steigender Kurse nicht gereicht.

Die heftigen Aktienverkäufe an der US-Technologiebörse Nasdaq sorgten inzwischen auch an den übrigen Märkten für Vorsicht. So sackte der europäische Technologiesektor vom Rekordhoch Anfang des Monats um sechs Prozent ab. Die Gewinnmitnahmen in diesem Marktsegment zeigten, „dass es in den letzten Wochen mit dem Börsenaufschwung einfach zu schnell ging“, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.

Gleichzeitig nutzten Anleger jedoch Rücksetzer immer wieder für Käufe. So kamen bei Dax-Kursen unter 13.000 Punkten zuletzt mit schöner Regelmäßigkeit Einsteiger in den Markt. Das zeigt laut Kater, „dass viele Anleger noch an der Seitenlinie stehen und ihre Aktienbestände aufstocken wollen“. Hier wirkten die Signale der Notenbanken in den USA und der Eurozone, die beide deutlich gemacht hätten, an einer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten.

Auch auf ihrer Sitzung am Mittwoch der neuen Woche dürfte die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) eine noch lange Zeit lockere Geldpolitik ein weiteres Mal bekräftigen, prognostizierte Kapitalmarktanalyst Robert Halver von der Baader Bank: „Einen besseren Freund als die Fed werden Aktien nie haben“. Möglicherweise gibt die Fed also den Startschuss für eine nächste Etappe der Aktien-Rally. Für den Dax würde das den Angriff auf das Rekordhoch vom Februar bei knapp 13.800 Zählern bedeuten.

Einen Blick wert sein könnten am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen im September. Hierzu befragen die Mannheimer Wirtschaftsforscher die Akteure an den Kapitalmärkten – die wiederum ihre Prognosen nicht selten an den Aktienkursen festmachen. Und die sind im August und bislang auch im September geklettert. Volkswirt Stefan Bielmeier von der DZ Bank erwartet vom ZEW allerdings einen kleinen Dämpfer: „Hauptsächlich mit Blick auf die wieder gestiegenen Coronavirus-Infektionszahlen“.

Durchkreuzt werden könnte eine weitere Rally-Etappe allerdings von den Hexen. Am Freitag laufen an den Derivatebörsen in großem Stil Terminkontrakte und Optionen auf Aktien aus. Dieser auch Hexensabbat genannte Börsentermin findet jeweils zum Ende eines Quartals statt. Anleger versuchen dann, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das sorgt oftmals für erratische Ausschläge – und hat nicht selten eine Aufwärtsbewegung zumindest kurzzeitig abgewürgt.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Hannover Rück Telefon-PK zum Rendez-Vous de Septembre

14:00 CHE: Roche, Pharma Day (online)

14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Landes gegen Volkswagen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieprodukion 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Dieselfahrverbote in Limburg und Offenbach

DEU: Bitkom stellt Schüler-Studie zur Digitalisierung der Bildung vor

NLD: Konflikt Iran-USA vor höchstem UN-Gericht. Im Rechtsstreit zwischen dem Iran und den USA beginnt die Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Iran hatte die USA verklagt wegen der Beschlagnahme iranischer Vermögen 2016. Zunächst befassen sich UN-Richter Beschwerden gegen das Verfahren der USA.

DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 37. Kalenderwoche

DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (endgütlig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/20

14:30 USA: Empire State Index 09/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/20

15:15 USA: Industrieproduktion 08/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE—

MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Voltabox, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Bahn AG

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 09/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE—

DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 08/20

10:00 DEU: Regenbogen, Hauptversammlung

10:30 DEU: Travel24.com, Hauptversammlung

GBR: Next, Halbjahreszahlen

IRL: Ryanair, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/20

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

—

FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Vapiano, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/20

10:00 POL: Industrieproduktion 08/20

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/20

16:00 USA: Frühindikator 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/20 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista