OpenGate Capital unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Kongsberg Precision Cutting Systems von Esko-Graphics BV

OpenGate Capital, ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Kongsberg Precision Cutting Systems („Kongsberg“), einem Hersteller von digitalen Schneidesystemen, von Esko-Graphics, einem globalen Entwickler von integrierten Software- und Hardware-Lösungen für die Bereiche Verpackung, Etiketten und Großformate, unterzeichnet hat. Über die Bedingungen der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen Informationen und/oder Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen gemäß den lokalen Gesetzen abgeschlossen sind und die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Kongsberg ist ein hochmodernes, digitales Schneideunternehmen, das Hochgeschwindigkeits-Schneidetische sowie zugehörige Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen anbietet. Kongsberg wurde 1965 gegründet und verfügt über eine langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich von kontinuierlich optimierten, sauberen und präzisen Schnitten bei hohen Geschwindigkeiten für Verpackungs-, Beschilderungs- und Anzeigezwecke. Es werden vermutlich geschätzte 400 Mitarbeiter mit dem Unternehmen übernommen – unter anderem an den Kongsberg-Standorten in Gent, Belgien, Brno, Tschechische Republik, und in Kongsberg, Norwegen.

Andrew Nikou, Gründer und Chief Executive Officer von OpenGate Capital, erklärte: „Ich freue mich über das Vertrauensvotum von Esko für eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Verpackungssektor. Wir freuen uns darauf, alle Mitarbeiter von Kongsberg in unserem expandierenden, globalen Portfolio willkommen zu heißen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Geschäftsziele zu erreichen und den Erfolg des Unternehmens weiter auszubauen.“

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

