Opening Bell: Euphorisch wie in der Tech-Bubble

Replaced by the video

Nach Goldman Sachs und J.P. Morgan, warnt auch die Citigroup vor der hohen Euphorie an der Wall Street. Wie dem auch sei, sprudelt weiterhin viel Geld in die Wirtschaft und an den Finanzmarkt. Japan und Thailand verabschieden Fiskalpakete, mit Förderprogrammen in Europa und den USA in der Pipeline. Die EZB dürfte diese Woche außerdem eine Ausweitung der quantativen Lockerung melden. Laut der Financial Times wachsen die Forderungen, dass die EZB einen Teil der aufgekauften europäischen Staatsanleihen stornieren sollte.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch