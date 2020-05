Opening Bell: Fondsmanager verpassen Rallye

Eine Umfrage der Bank of America zeigt, dass die meisten globalen Fondsmanager die Rallye an der Wall Street verpasst haben. Cash, Anleihen und defensive Sektoren werden bisher übergewichtet. Die robusten Ergebnisse von Wal-Mart heben den Dow Jones vorbörslich in den grünen Bereich. Die Aktie konnte seit Jahresauftakt über 30 Prozent zulegen! Ab 16 Uhr CET legen Finanzminister Mnuchin und FED-Chef Powell ihren Rechenschaftsbericht vor dem Bankenausschuss des Senats ab. Hier wird erneut betont, dass die amerikanische Wirtschaft ab dem dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückkehren dürfte. Die Nachrichtenlage bleibt durch und durch somit freundlich.

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch