Opening Bell: Freundliche Reaktion auf eine Sh*t-Show

Es ist genau die Sh*t-Show, die zu erwarten war! Trump verkündet in frühen Morgenstunden seinen Wahlsieg, obwohl die Stimmen nicht ausgezählt sind. Es droht eine Klagewelle und Falls notwendig will er den Rechtsstreit bis zum höchsten Gericht ziehen. Biden betont, dass er auf dem Weg zum Sieg ist. Tatsächlich aber steht das finale Ergebnis auf Messers Schneide. Vor Handelsstart in New York, deuten die Wettmärkte von PredictIt auf eine über 80 Prozent Chance, dass Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. In Hoffnung auf mehr Stimulus profitiert der breite Aktienmarkt. Der Tech-Sektor profitiert von der anhaltenden Mehrheit der Republikaner im Senat, da das rechtliche Risiko dadurch sinkt.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch