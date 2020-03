Opening Bell: Kein normales Comeback!

Tagesschwankungen von über 1.000 Punkten im Dow Jones sind kein Zeichen eines gesunden Kapitalmarktes, egal in welche Richtung der Schuss losgeht. Mit weniger als 50 Prozent der Aktien im S&P 500 unter dem 200-Tagesdurchschnitt, stehen wir auf weiterhin dünnem Eis. Auffällig ist auch, dass die in dieser Korrektur besonders hart getroffenen Sektoren am Montag einen besonders kleinen Bounce gesehen haben. Es waren die Large-Techs, die die Rallye angeführt haben. Fazit: Erst die kommenden Tage werden zeigen, ob der Boden bereits erreicht ist.

