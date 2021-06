Opening Bell: Taube oder Falke?

Replaced by the video

Nicht nur in den USA scheint der Gipfel des Wachstums erreicht zu sein, auch in China wächst der Einzelhandel und die Industrie weniger dynnamisch. Die Aktien aus dem Value- und den zyklischen Bereichen stehen somit erneut unter Druck. Rohstoffwerte werden außerdem durch die Meldung belastet, dass China Metalle wie Kupfer, Zink und Aluminium aus den strategischen Reserven freigibt, um die Preissteigerung abzukühlen. Highhlight des Tages wird die Tagung der US-Notenbank sein. Jerome Powell dürfte erstmals eine mögliche Drosslung der monatlichen Anleihekäufe ansprechen. Die sogenannten Dots werden voraussichtlich aber erst für 2023 die erste Zinsanhebung in Aussicht stellen. Meine Vermutung: Die FED bleibt mehr Taube als viele Marktteilnehmer befürchten!

