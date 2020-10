Opening Bell: Value schlägt Tech

Während der Wahlkampf die meiste Beachtung findet, sollten Börsianer die Wirtschafts- und Ertragszahlen nicht aus dem Blick verlieren. Die Industriedaten aus Europa sollten laut Goldman Sachs enttäuschen, vielen stattdessen aber solide aus. Gleiches sehen wir in Taiwan. In den USA lagen wiederum die Erstanträge für Arbeitslosen-hilfe unter den Zielen. Was die Quartalszahlen betrifft, liegen bisher 83 Prozent der gemeldeten Ergebnisse über den Zielen der Analysten und zwar im Schnitt um wuchtige 83 Prozent! Eine echte Enttäuschung ist Intel , mit vorbörslichen Kursverlusten von fast 10 Prozent!

