Orange Rumänien verwendet MATRIXX Software, um die erste volldigitale Mobilfunkmarke des Landes anzubieten

MATRIXX Software, ein global führender Anbieter im Bereich 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche, hat heute angekündigt, dass es eine Partnerschaft mit Orange Rumänien eingegangen ist, um seine Digital-Commerce-Plattform für YOXO, die erste rein digitale Mobilfunkmarke von Orange in der Region, bereitzustellen. YOXO, das innerhalb von nur einem Jahr mit einem 15-köpfigen Team aufgebaut wurde, hat eine beeindruckende Zugkraft auf dem Markt erfahren und kann eine Weiterempfehlungsrate von 90%, ein dreifaches Umsatzwachstum und einen NPS-Wert vorweisen, der dreimal so hoch ist wie der des durchschnittlichen Mobilfunkbetreibers.

YOXO, das offiziell im September 2020 auf den Markt kam, wurde zunächst von Orange Rumänien konzipiert, um ein aufstrebendes Kundensegment zu erreichen, das aus jungen, kostenbewussten Digital Natives besteht, die die Idee langfristiger Vertragsbindungen scheuen. Um als erster Anbieter auf den Markt zu kommen, entschied sich Orange für die MATRIXX Digital Commerce Platform, um eine flexible, agile Dienstleistung zu entwickeln, die Innovationen in Echtzeit liefern kann, um der sich ständig ändernden Kundennachfrage gerecht zu werden.

„Es ging uns bei Orange Rumänien um viel mehr als nur darum, unseren Status als Nummer eins der Telekommunikationsanbieter in einem hart umkämpften Markt zu halten. Wir wollten ein Dienstleistungsangebot erstellen, das die Loyalität und das Gemeinschaftsgefühl mit unseren Kunden fördert“, sagte Anca Veluda, Head of Digital bei Orange Rumänien. „Die MATRIXX-Plattform machte es uns möglich, YOXO auf eine Art zu entwickeln, die die Kraft der Innovation und des agilen Experimentierens einsetzt, mit dem Fokus darauf, unseren Abonnenten einen unmittelbaren Mehrwert zu liefern, wann und wie sie es wünschen.“

Die MATRIXX Digital Commerce Plattform erlaubt es Orange Rumänien, ein simples, preiswertes und leicht zu verstehendes mobiles Erlebnis zu bieten. Kunden von YOXO können jeden Teil ihrer mobilen Dienstleistung direkt über die App verwalten, einschließlich Anmeldung, Bestellung und Aktivierung der SIM-Karte. Die App vereinfacht auch die monatliche Änderung von Abonnements, die Verwaltung von Zahlungen und den Zugang zum Kundensupport. YOXO kann die Funktionen bei Bedarf auf der Grundlage von Kundenfeedback erweitern und so sicherstellen, dass das mobile Erlebnis mit seinem dynamischen Zielmarkt Schritt hält.

„Wir fühlen uns geehrt, zur neuen Marktführerschaft von Orange Romania zu gehören und YOXO weiterhin dabei zu unterstützen, seine Produktzyklen zu beschleunigen, um die Nachfrage der Verbraucher in Echtzeit zu decken“, sagte Glo Gordon, CEO von MATRIXX. „Unsere Plattform bietet ein erprobtes Modell, um Orange dabei zu unterstützen, agiler zu werden und schnell und effektiv neue digitale Dienstleistungen zu entwickeln und sich so schneller als die Konkurrenz an die sich verändernden Märkte anzupassen.“

