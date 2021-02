Orange will das Funkturmgeschäft ausgliedern und gibt Dividende bekannt

Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will für das Geschäftsjahr 2020 eine reguläre Dividende in Höhe von 0,70 Euro an die Aktionäre ausschütten. Zusätzlich soll die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,20 Euro erfolgen, wie bereits früher avisiert wurde. Grund hierfür ist eine Steuerrückzahlung über insgesamt 2,2 Mrd. Euro. Über die Ausschüttung wird die Hauptversammlung am 18. Mai 2021 entscheiden.

Orange zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Am 9. Dezember 2020 wurde bereits eine Zwischendividende in Höhe von 0,40 Euro ausgeschüttet. Der Restbetrag von 0,30 Euro regulärer Dividende zzgl. 0,20 Euro Sonderdividende soll am 17. Juni 2021 in bar bezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 15. Juni 2021. Für 2021 ist ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro geplant. Eine Zwischendividende wird im Dezember 2021 ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der regulären Dividende bei 7,21 Prozent.

Der Umsatz stieg im Jahr 2020 auf vergleichbarer Basis um 0,3 Prozent auf 42,27 Mrd. Euro und das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten (Ebitdaal) sank auf vergleichbarer Basis um 1 Prozent auf 12,68 Mrd. Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg, auch dank der Steuerrückzahlung, um 60,5 Prozent auf 4,82 Mrd. Euro. Orange plant, wie auch einige Wettbewerber, das Funkturmgeschäft auszugliedern und eventuell an die Börse zu bringen.

Orange firmierte früher als France Telecom und ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Firmenzentrale befindet sich in Paris.

