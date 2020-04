ORBIS: Wachstumskurs wird fortgesetzt

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research ist die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) organisch sowie durch Akquisitionen gewachsen und hat damit die Umsatzerwartung von GSC übertroffen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage stütze die Übernahme von Data One auch in diesem Jahr den Wachstumskurs. Zudem finde ORBIS ein unverändert positives Marktumfeld vor. Kurzfristig seien die Aussichten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch eingetrübt. Dieser vorübergehende Einfluss werde aber nicht den Trend zur weiteren Digitalisierung der Unternehmen verhindern. Positiv werte der Analyst das Engagement des neuen Ankeraktionärs, der Hörmann Gruppe. Demnach sei die Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Partnerschaft und einer engen finanziellen Verflechtung über eine rund 28-prozentige Beteiligung vertieft worden. Der Erwerb von Data One stelle mit rund 10 Mio. Euro Umsatzvolumen bereits eine größere Transaktion dar. Dennoch halte GSC weitere Zukäufe angesichts der soliden Finanzausstattung für möglich. So verfüge das Unternehmen unverändert über eine mehr als solide Finanzaufstellung mit liquiden Mitteln von 10,5 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise rechne der Analyst 2020 mit einem Ergebnisrückgang auf 0,14 Euro je Aktie. Allerdings sei diese Schätzung derzeit mit einer großen Unsicherheit verbunden. Grundsätzlich besitze ORBIS angesichts der hervorragenden Positionierung mittel- und langfristig weiteres Wachstumspotenzial. Der Analyst hebt in der Folge sein Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 7,00 Euro) an und bekräftigt das Rating „Kaufen".