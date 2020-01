Original-Research: Galan Lithium Ltd. (von hanseatic stock publishing UG (haf...

^

Original-Research: Galan Lithium Ltd. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Galan Lithium Ltd.

Unternehmen: Galan Lithium Ltd.

ISIN: AU0000021461

Anlass der Studie: Erstanalyse Letzte Ratingänderung: Analyst:

Research Studie (Initial Coverage) zu Galan Lithium Ltd.

Der australische Lithiumentwickler Galan Lithium Ltd. (ASX: GLN, FFM: 9CH,

ISIN: AU0000021461) besitzt in Argentinien im sogenannten 'Lithium-Dreieck' Südamerikas attraktive Lithium Brine Projekte im Hombre Muerto Becken. Eine erste Ressourcenschätzung liegt bereits vor.

Das Batteriemetall Lithium wird mit der wachsenden Elektromobilität im nächsten Jahrzehnt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es werden jährlich zweistellige Wachstumsraten für die kommenden Jahre prognostiziert. Über 60% der Lithium Weltproduktion kommt aus dem südamerikanischen 'Lithium- Dreieck', das sich über Argentinien, Chile und Bolivien spannt.

Galan Lithium verfügt in diesem Gebiet in Argentinien mit Hombre Muerto über ein Portfolio an Lithium Entwicklungsprojekten, für das seit Oktober 2019 bereits eine erste JORC-konforme Ressourcenschätzung vorliegt, die hervorragendes Potential hinsichtlich der Gehalte und dem geringen Maß an Verunreinigungen bietet. Das erfahrene Management plant für 2020 u.a. aktuell mit einer Ausweitung der Ressource sowie den Arbeiten an einer Vorwirtschaftlichkeitsstudie (PFS), welche die mögliche gute Wirtschaftlichkeit eines ersten Teilprojekts im Detail aufzeigen soll. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer Haltedauer von einigen Jahren nutzen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

Siehe: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19913.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.miningscout.de.

Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck / Germany Tel.: +49 451 98901748 Fax: +49 451 40 600 1306 Email: info@miningscout.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°