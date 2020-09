OTS: Circunomics / Circunomics erfolgreich bei Pre-Seed-Finanzierung / Die ...

Circunomics erfolgreich bei Pre-Seed-Finanzierung / Die IoT-Plattform für die Batterie-Kreislaufwirtschaft Circunomics gewinnt weitere wichtige strategische Investoren für den Ausbau ihrer Plattform Mainz (ots) - Ex-Audi-Technikvorstand Peter Mertens ist prominenter Investor in Circunomics (https://www.circunomics.com/) , dem von Google zu den Top 5 der Kreislaufwirtschaft gezählten Start-ups. Weitere Pre-Seed-Investoren, die Circunomics von seinem Geschäftsmodell überzeugen konnte, sind The Blue Minds Company, Wien, und die Hüsges Gruppe, Willich.

Gründungsgesellschafterin ist Next Mobility Labs (https://www.nextmobilitylabs.com/) , die 2019 mittels der Teilnahme an einem von SAP und Google ausgeschriebenen internationalen Wettbewerb die Initialzündung gab. CEO und Gründer von Circunomics ist Patrick Peter. Circunomics wird von EIT Raw Materials gefördert, dem weltweit größten Konsortium der Rohstoffindustrie. EIT steht für European Institute of Innovation & Technology, ein Organ der Europäischen Union, das auch die European Battery Alliance vorantreibt.

"Circunomics bereitet der Batteriewirtschaft den Weg - damit der Lebenszyklus von Batterien in Zukunft dem Kreislaufprinzip folgt. Das wird mit Blick auf Klimaziele und Nachhaltigkeit immer wichtiger", erläutert Dr. Peter Mertens seine Investment-Motivation.

Mit der Beteiligungsgesellschaft Blue Minds mit Sitz in Wien, München und Tel Aviv gewinnt Circunomics einen weiteren wichtigen, stark in der Energie- und Klimawirtschaft engagierten Partner. Stromerzeuger und -netzbetreiber sind für die Zukunft der Mobilität mit elektrischen Antrieben von entscheidender Bedeutung. Bernhard Raberger, geschäftsführender Gesellschafter von Blue Minds, erläutert: "Wir sehen sehr großes Potential in der Geschäftsidee von Circunomics, den ersten globalen Marktplatz für Batteriedaten zu schaffen. Neben der Mobilitätsindustrie haben auch die Energiewirtschaft oder zum Beispiel Infrastrukturanbieter für Smart Cities ein starkes Interesse daran, dass hier ein zuverlässiges, sicheres Ökosystem entsteht."

Dritter neuer strategischer Investor von Circunomics ist die Hüsges Gruppe - ein Familienunternehmen in dritter Generation, das mit rund 500 Kfz-Sachverständigen an über 170 Standorten in Deutschland pro Jahr mehr als 200.000 Fahrzeuge begutachtet und bewertet. Arndt Hüsges, CEO der Hüsges Gruppe: "Seit über 60 Jahren verfolgt und prägt die Hüsges Gruppe Trends rund um das Automobil - insbesondere im After Sales Bereich. Unsere Kooperation mit Circunomics soll dabei helfen, die E-Mobilität schon heute nachhaltig zu Ende zu denken, und Batterien, die jetzt schon auf der Straße sind, durch den Batteriepass in eine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu integrieren."

Patrick Peter, Gründer und CEO von Circunomics: "Die aktuelle Finanzierungsrunde werden wir nutzen, um unsere Technologie zusammen mit unseren Industriepartnern auszubauen. Außerdem werden wir in das Teamwachstum investieren - dabei setzen wir konsequent auf eine Remote-Kultur, sodass wir trotz Corona die besten Fachkräfte binden können."

