OTS: SAS Aquisition & Sales AG / ZINS24.com - Klassische Anlageberatung ...

ZINS24.com - Klassische Anlageberatung trifft Echtzeitvergleich Zürich (ots) - Die in Zürich ansässige SAS Aquisition & Sales AG launcht passend zum Tag der Arbeit am 1. Mai, nach rund einem Jahr Entwicklungszeit, sein neues Vergleichsportal http://www.zins24.com .

Während die meisten Portale auf Beratung über Instantchats und Abschlüsse via Onlineformulare setzen, sucht ZINS24 wieder den persönlichen Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Laut CEO Michael Ciuret suchen Kundinnen und Kunden gerade im Anlage- und Investment Bereich den persönlichen Kontakt und wichtiger, einen ganz persönlichen Ansprechpartner. Der Überfluss von Produkten und Angeboten, wie sie auf anderen Vergleichsportalen in schier endlosen Listen zur Verfügung gestellt werden, ersetzt keine solide Anlageberatung. Ganz im Gegenteil, der Entscheidungsprozess wird deutlich erschwert. Jede Investorin und jeder Investor benötigt eine Anlagestrategie, die auf ihre oder seine persönliche und wirtschaftliche Situation zugeschnitten ist. Die persönliche und individuelle Investmentberatung kommt in der "Massenabfertigung" leider viel kurz, so Ciuret.

ZINS24 dreht das ganze Prinzip einfach um, denn die gesamte Produktübersicht haben die Investmentberater in einer extra für sie entwickelten Oberfläche. Dabei werden die dort aufgeführten Partnerbanken- und Unternehmen sorgfältig geprüft, bevor diese vermittelt werden dürfen. Um seinen Kundinnen und Kunden die gesetzliche Einlagensicherung garantieren zu können, werden nur Anlageprodukte aus der EU aufgenommen. Nur unter Betracht der persönlichen Situation sowie Anforderungen und Wünsche des Kunden oder der Kundin, werden passende Anlageprodukte ermittelt und vorgeschlagen. Sein Hauptaugenmerk legt das Schweizer Unternehmen dabei jedoch auf Tages- und Festgelder. Das Unternehmen hat sich europaweit exklusive Kontingente bei verschiedenen Banken gesichert und kann deshalb überdurchschnittlich verzinste Festgeldkonten vermitteln. Die Strategie dahinter ist klar, den Wettbewerb durch exklusive "ZINSvorteile" abhängen.

