OTS: Stibo Systems GmbH / Stibo Systems verzeichnet deutliche ...

Stibo Systems verzeichnet deutliche Geschäftssteigerung nach Abklingen der Pandemie-Schockstarre Hamburg (ots) - Anbieter von Stammdatenverwaltungslösungen beendet erste Hälfte seines Geschäftsjahres mit 165 Prozent höherem Auftragseingang als geplant

Stibo Systems (http://www.stibosystems.com/de/) , ein weltweit führender Anbieter von Stammdatenverwaltungslösungen (Master Data Management, MDM), beendet die erste Hälfte seines Geschäftsjahres (Mai bis Oktober 2020) mit einem um 165 Prozent höheren Auftragseingang als geplant. Das Softwareunternehmen sieht im Zuge von Covid-19 eine dramatische Verschiebung des Geschäfts: Von einem Beinahe-Stillstand zu einer V-förmigen Erholung seit August mit einer sprunghaft ansteigenden Nachfrage in ausgewählten Branchen, die das größte Potenzial haben, vom zunehmenden Trend zur Digitalisierung zu profitieren. Dazu gehören der Einzelhandel, Finanzinstitute - und die Industrie.

"Als die Pandemie viele Länder zum Lockdown zwang, waren sehr viele Unternehmen wie in Schockstarre. Die Manager zögerten, Entscheidungen zu treffen. Investitionen, die ursprünglich für die erste Jahreshälfte geplant waren, wurden verschoben", sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. Er fährt fort: "Wir haben zwar schon seit Beginn unseres Geschäftsjahres ein steigendes Interesse an unseren Leistungen verzeichnet. Seit August können wir aber von einem deutlichen Nachfrageschub sprechen: Die Unternehmen sehen sich zunehmend zum Handeln gezwungen und erkennen, wie wichtig es ist, ihre Daten gut strukturiert und exakt zu halten, um sie effektiv zu nutzen und zu teilen. Sie investieren daher massiv in ihre Stammdatenverwaltung. Infolgedessen haben unsere Verkäufe im zweiten Quartal, von August bis Oktober, trotz der Pandemie einen Rekord gebrochen. Mit einem Umsatz von 112 Millionen DKK war es das beste Quartal in der Geschichte von Stibo Systems, wobei 37 Prozent unserer Neukunden aus der Industrie kamen. Innerhalb der Branche wächst das Bewusstsein dafür, wie viel besser Industrieunternehmen wie Carl Zeiss oder Saint-Gobain nahtlos mit Dienstleistern, Lieferanten, ihren Kunden und Dritten zusammenarbeiten können, wenn sie eine passende MDM-Lösung installiert haben."

Der CEO von Stibo Systems sieht diese Entwicklung als transformatorisch an. "Als die Pandemie ausbrach, wurde sehr schnell klar, welche Unternehmen am wenigsten litten und welche davon profitierten. So konnten beispielsweise die großen Online-Händler, die bereits über ausgereiftere Lösungen zur Stammdatenverwaltung verfügten, sofort auf die gestiegene Marktnachfrage reagieren. Die Industrieunternehmen haben daraus gelernt und holen bei der Stammdatenverwaltung auf, weil sie den Einfluss zu schätzen wissen, den eine gute MDM-Lösung auf die Digitalisierung ihres Geschäfts hat."

Der CEO von Stibo Systems berichtet über einen weiteren Trend, der durch die Pandemie beschleunigt wurde: Cloud-Angebote. "Der Anteil der Neukunden, die sich für eine Software-as-a-Service-Lösung zur Stammdatenverwaltung entscheiden, ist auf 88 Prozent gestiegen - im Vergleich zu 60 Prozent im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Dadurch sind unsere Einnahmen auf Abonnementbasis im Vergleich zum vergangenen Jahr um 19,5 Prozent gestiegen," sagt Ejlersen. "Und seit August wechseln mehr unserer bestehenden Kunden als je zuvor von ihren früheren herkömmlichen Software-Lizenzen zu einem abonnementbasierten Lizenzmodell, das als Software-as-a-Service angeboten wird. Alles in allem bietet die Cloud Unternehmen mehr Flexibilität und macht IT-Mitarbeiter effektiver und produktiver." Dies sei laut Ejlersen auch eine wichtige Rückmeldung von Kunden gewesen, die Stibo Systems jüngst bei einer vom Unternehmen virtuell abgehaltenen "Connect"-Konferenz begrüßte.

"In unserem vergangenen Geschäftsjahr haben wir unsere erheblichen Investitionen in den Übergang zu einem Software-as-a-Service-Geschäftsmodell fortgesetzt. Jetzt sehen wir die Vorteile. Mit unseren wiederkehrenden Erträgen im Zusammenhang mit Software, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Millionen DKK gestiegen sind, sind wir nach sechs Monaten fast an der Gewinnschwelle angelangt und erwarten, dass wir für das Gesamtjahr profitabel sein werden, da sich dieser Anstieg fortsetzen wird", so Ejlersen abschließend.

Über Stibo Systems

Stibo Systems, das Stammdatenverwaltungsunternehmen, ermöglicht seinen Kunden Datentransparenz. Unsere Lösungen sind die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen auf der ganzen Welt, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten freigesetzt haben. Wir versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine wesentliche Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. Dadurch erhalten die Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen - eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten -, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen können. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter http://www.stibosystems.com/de/ .

