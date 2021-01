Owl Labs kooperiert mit Ingram Micro, um Vertrieb von Meeting Owl Pro in Europa auszubauen

Owl Labs kündigt strategische Partnerschaft mit Ingram Micro Pan Europe an, um einmaligen Vertrieb an Wiederverkäufer wichtiger vertikaler europäischer Märkte zu ermöglichen

Owl Labs, der preisgekrönte Marktführer für immersive und kollaborative Videokonferenztechnologie und -dienstleistungen, gab heute eine Allianz mit Ingram Micro, dem weltweit größten Distributor und Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, bekannt. Mit der neuen Vertriebsvereinbarung wird die Reichweite von Owl Labs in Europa ausgebaut und die Präsenz von Owl Labs in wichtigen europäischen Märkten gestärkt.

Durch die Beziehung von Owl Labs mit Ingram Micro wird Owl Labs die Reichweite und Zugänglichkeit des preisgekrönten Flaggschiffprodukts Meeting Owl Pro mithilfe eines zentralen Vertriebslagers in Straubing (Deutschland) ausbauen und von diesem einen Punkt aus seine Lieferkette mittels 17 Vertriebszentren in Europa unterstützen können, sodass der Handel in allen 28 Ländern möglich ist. Ingram Micro bedient einen vielfältigen Stamm von Wiederverkäufern und mehr als 2.000 weltweit bekannte IT- und Mobilitätstechnologiemarken.

Durch die rasche Verbreitung von Hybridarbeit und Remote-Teams ist eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit unabhängig vom Standort heute entscheidender denn je. Da sich vielfältigere und flexiblere Arbeitsformen immer mehr durchsetzen, müssen Unternehmen bessere Methoden zur Verbindung von Mitarbeitern finden, unabhängig davon, ob sie im Büro oder daheim arbeiten. Firmen können mit Meeting Owl Pro die reibungslose Zusammenarbeit von über mehrere Standorte hinweg arbeitenden Teams ermöglichen. Mithilfe der intelligenten proprietären Technologie von Owl Labs fokussiert Meeting Owl Pro automatisch die Person im Raum, die gerade spricht. Dazu werden akustische und optische Signale von der hochauflösenden 360°-Kamera sowie acht Mikrofone und Tri-Lautsprecher mit einem Radius von fünf Metern verwendet. Das intelligente Gerät schafft mit dieser Technologie ein vollständig immersives, nahezu persönliches Erlebnis für alle Beteiligten und ist zudem mit allen gängigen Videokonferenzplattformen kompatibel.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ingram Micro, um durch die Erhöhung unserer Reichweite und Präsenz in Europa unser Geschäft ausbauen und stärken zu können. Durch diese Allianz werden Unternehmen und Bildungseinrichtungen in Europa die Collaboration-Technologie von Owl Labs für eine klare und effektive Kommunikation mit Mitarbeitern oder Studenten, unabhängig von deren Standort, einfacher nutzen können“, erklärte Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. „Im Zuge der steigenden Beliebtheit von hybridem und flexiblem Arbeiten steigt die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die die Produktivität fördern und hybriden Teams eine effektive Kommunikation ermöglichen. Gerne werden wir diese Nachfrage durch unsere Partnerschaft mit Ingram Micro bedienen.“

Die Produkte von Owl Labs werden von mehr als 50.000 Unternehmen in 156 Ländern innerhalb unterschiedlicher Branchen eingesetzt, darunter von Ogilvy, ClearScore, der Berner Fachhochschule und dem Prague College. Owl Labs wurde kürzlich bei den AV Technology Awards als Kommunikationstechnologie des Jahres ausgezeichnet, war Gewinner des German Design Award und hat den Red Dot Award erhalten. Meeting Owl Pro von Owl Labs steht zudem auf der Liste von TIME der 100 besten Erfindungen des Jahres 2020.

„Für die Zukunft der Arbeit ist es entscheidend, dass man von jedem Standort aus arbeiten und von überall aus klar und sicher kommunizieren kann“, so Joost Boon, Director, Advanced Solutions, UCC Supply Chain and Business Operations, Pan Europe GmbH, Ingram Micro. „Wir freuen uns, Owl Labs im Portfolio von Ingram Micro Pan Europe zu begrüßen, und werden gerne mit unseren Vertriebspartnern daran arbeiten, ein größeres Bewusstsein und eine höhere Nachfrage nach den innovativen und immersiven Videokonferenztechnologien von Owl Lab zu generieren.“

Über Owl Labs

Owl Labs ist ein Unternehmen für kollaborative Technologie, das die Methoden der Verbindung von Menschen revolutioniert. Owl Labs schafft zutiefst immersive und integrative Meeting-Erlebnisse für hybride Arbeitsumgebungen und das virtuelle Klassenzimmer von heute. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, die preisgekrönte Meeting Owl, verfügt über eine WLAN-fähige 360-Grad-Kamera, ein Mikrofon und einen Lautsprecher auf Grundlage proprietärer Technologie mit automatischem Zoom zur Reaktion auf die gerade sprechende Person. Meeting Owl Pro steht auf der Liste von TIME der 100 besten Erfindungen des Jahres 2020.

Owl Labs setzt seinen Einsatz für die hybride Arbeitsbewegung mit seinem jährlichen State of Remote Work Report fort. Um mehr über Owl Labs und das gesamte Produktangebot zu erfahren und sich der „Work From Anywhere“-Bewegung anzuschließen, besuchen Sie bitte www.owllabs.com.

Über Ingram Micro

Ingram Micro hilft Unternehmen, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Die Firma bietet ein volles Spektrum an globalen Technologie- und Lieferkettenleistungen für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Fachkompetenz in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen die Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und Vertrauen und Zuverlässigkeit, die von Jahrzehnten bewährter Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von Mitbewerbern ab. Finden Sie heraus, wie Ingram Micro auch Ihnen helfen kann, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

