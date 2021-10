PAYPAL - Aktie kommt nicht zur Ruhe

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 246,090 $ ( Nasdaq

Dass es sich bei der Paypal-Aktie um ein Standardinvestment im Bereich der Online-Bezahldienste handelt und das Unternehmen glänzend aufgestellt ist, daran gibt es keine Zweifel. Klar ist aber auch: In diesem Jahr hat die Aktie arge Probleme, hängt in einer Range zwischen 309 und 223 USD fest. Und sie steht seit gestern unter erheblichem Abgabedruck. Worauf sollten Trader achten?

Bereits gestern berichtete GodmodeTrader über die Übernahmegerüchte rund um Pinterest. Und auch heute rätselt der Markt, was die Hintergründe der potenziellen 44-Mrd.-USD-Transaktion sein könnten. Begeisterung seitens der Aktionäre sieht in jedem Fall anders aus. Den zweiten Tag in Folge verliert die Paypal-Aktie gegen den positiven Markttrend und zählt auch heute zu den Tagesverlierern im Tech-Bereich.

Wenngleich Langfristinvestoren über diese Kursbewegungen nur müde lächeln werden, sind diees für Trader schon erheblich. Ein Aufwärtstrend seit März wie auch der EMA200 werden mit sehr hohem Volumen in dieser Woche gerissen. Innerhalb der großen Range der vergangenen Monate steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiefs um 233,61 USD und darunter 225,70 bis 223,09 USD noch einmal angesteuert werden. Sollte es tatsächlich dazu kommen, müssen sich die Bullen spätestens im Bereich der grünen Unterstützungszone zeigen, um eine mittel- bis langfristige Topbildung zu vermeiden.

Entspannung deutet sich aktuell erst über dem Hoch bei 273,51 USD an. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal seit dem Allzeithoch im Juli würde wiederum Potenzial in Richtung 296,78 USD freisetzen.

Fazit: Die Paypal-Aktie wirkt charttechnisch angeschlagen. Interessierte Anleger setzen sich Kursalarme auf niedrigeren Niveaus, halten sich vorerst aber mit Einstiegen zurück.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 21,45 25,75 31,58 Ergebnis je Aktie in USD 3,88 4,71 5,84 Gewinnwachstum 21,39 % 23,99 % KGV 63 52 42 KUV 13,4 11,2 9,1 PEG 2,4 1,8 *e = erwartet

