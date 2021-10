PEPSICO - Nun können Prozykliker die Aktie auf die Watchlist nehmen

Am 20.9. analysierte ich die Pepsico-Aktie. Die Aussage war klar: Kurzfristig war der Wert konsolidierungsanfällig in Richtung 148,77 USD. Das bisherige Tief liegt bei 149,48 USD, womit die Aktie das Gap bei 149,80 USD geschlossen hat. Seither zeigt sich wieder Kaufinteresse.

Begründet dürfte dies unter anderem mit dem gestern bekannt gegebenen Zahlenwerk sein. Trotz höherer Kosten aufgrund von Lieferkettenprobleme berichtete das Management des Getränkekonzerns solide Zahlen für das dritte Quartal. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,79 USD. Analysten hatten nur mit 1,73 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte verglichen mit der Vorjahresperiode um knapp 12 % auf 20,19 Mrd. USD. Hier hatten Experten nur 19,39 Mrd. USD erwartet. Die Verantwortlichen hoben sogar den Jahresausblick an. Das organische Wachstum soll nun 8 % statt zuvor 6 % betragen, der Gewinn je Aktie soll 2021 auf mehr als 6,20 USD zulegen.

Aus charttechnischer Sicht hat der Wert erst einmal gedreht, hier liegen die potenziellen Einstieg also hinter uns und Anleger sollten keine Verluste mehr zulassen. Prozykliker achten in den kommenden Tagen zum einen auf die Abrisskante bei 153,64 USD, die den Titel aufhalten dürfte und zum anderen auf den Abwärtstrend seit August, der aktuell bei 155 USD verläuft. Wird dieser aufgeknackt, wäre zunächst Platz bis zum Allzeithoch bei 159,63 USD und bei einem Bruch dieser Marke in Richtung 164,50 USD. Unterhalb des EMA200 bei derzeit knapp 148 USD würde die Falltür hingegen weit aufgehen. Kurse um 140 USD wären in diesem Szenario vorstellbar.

Fazit: Wer antizyklisch zugegriffen hat, sollte im aktuellen Marktumfeld eng absichern, den Rest entscheidet der Markt. Ein prozyklishces Kaufsignal bei der Pepsico-Aktie entsteht frühestens über 153,64 USD, besser noch über der Abwärtstrendlinie bei derzeit 155 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 70,37 77,22 80,25 Ergebnis je Aktie in USD 5,12 6,22 6,67 KGV 30 25 23 Dividende je Aktie in USD 4,02 4,25 4,47 Dividendenrendite 2,64 % 2,79 % 2,93 % *e = erwartet

