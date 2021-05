PEPSICO - Zentrale Widerstandszone erreicht

PepsiCo Inc. - WKN: 851995 - ISIN: US7134481081 - Kurs: 148,300 $ (NASDAQ)

Die PepsiCo- Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte im Februar 2020 auf ein Hoch bei 147,20 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert ausführlich. Dabei fiel er im März 2020 kurzzeitig sogar unter den Aufwärtstrend seit Beginn der 1990er Jahre. Dieser Rückfall wurde aber zügig wieder wettgemacht. Die Aktie kletterte sogar auf ein neues Allzeithoch bei 148,77 USD, etablierte sich aber nicht über dem alten, sondern setzte seine Konsolidierung fort. Aktuell notiert die Aktie erneut an der Widerstandszone zwischen 147,20 und 148,77 USD.

Für das nächste Jahr wird aktuell ein Gewinn von 6,58 USD je Aktie erwartet. Damit ergibt sich bei einem gestrigen Schlusskurs von 148,30 USD ein 2022er KGV von 22,54. Für das Jahr 2022 soll es eine Dividende von 4,48 USD je Aktie geben.

Größeres Kaufsignal möglich

Gelingt der PepsiCo-Aktie ein stabiler Ausbruch über diese Widerstandszone, dann ergibt sich ein mittelfristige Kaufsignal. Ein erstes Ziel läge bei 174,49 USD. Später könnte die Aktie sogar in Richtung 218,22 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings an dieser Widerstandszone scheitern, wären Abgaben in Richtung 128,32-126,54 USD oder sogar 101,42 USD möglich.

PepsiCo Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)