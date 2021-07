Plains All American Pipeline gibt Dividende bekannt

Das Energieunternehmen Plains All American Pipeline L.P. (ISIN: US7265031051, NYSE: PAA) kündigt eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar an. Die Auszahlung erfolgt am 13. August 2021 (Record date: 30. Juli 2021).

Der Firmensitz der Plains All American Pipeline liegt in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Die Firma operiert in der Unternehmensrechtsform einer Master Limited Partnership („MLP“) und hat sich auf den Transport und Verkauf von Erdöl und Gas spezialisiert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 8,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,27 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 422 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 2,85 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 31,31 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 7,99 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Juli 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de