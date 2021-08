Plattform-Aktien legen weiter zu

Hohe Inflationswerte, die wieder Spekulationen auf ein Ende der lockeren Geldpolitik nährten, und gemischt ausgefallene Quartalszahlen haben die Anleger in der vergangenen Woche vorsichtig werden lassen. Der Plattform-Index legte dennoch leicht auf 4101 Punkte zu. Seit Beginn des Jahres hat der Index somit 16 Prozent an Wert gewonnen. In den vergangenen zwölf Monaten betrug der Zuwachs 24,1 Prozent.

Die Quartalsberichte der Plattformen haben ein weiteres starkes Wachstum der Online-Werbung gezeigt und auch die Lieferdienste konnten im zweiten Quartal überzeugen. Einige Handelsplattformen konnten die sehr hohen Erwartungen an das Wachstum nicht erfüllen, denn mit der Rückkehr zur Normalität ließen sich die extremen Zuwächse des vergangenen Jahres nicht wiederholen. Insgesamt haben die Plattform-Aktien aber positiv auf die Quartalszahlen reagiert, denn auf Sicht eines Monats haben 17 der 25 Werte im Plattform-Index an Wert gewonnen und damit die Qualität des Geschäftsmodells unterstrichen.

Unklar bleiben die Aussichten für die chinesischen Plattform-Werte. „Der Anteil der Plattform-Internetunternehmen am Offshore-Markt hat zu Beginn dieses Jahres mit fast der Hälfte der Marktkapitalisierung wahrscheinlich einen historischen Höchststand erreicht. Wir glauben nicht, dass er dorthin zurückkehren wird“, sagte Jonathan Garner von Morgan Stanley. „Dies wird die bedeutendste aller regulatorischen Neuregelungen sein, die China vorgenommen hat.“ Aktuell verzichten wir weiterhin auf chinesische Werte im Plattform-Index, beobachten die Entwicklung aber weiter intensiv.

Die Plattform-Aktien mit den größten Ausschlägen in der vergangenen Woche:

· Opendoor-Aktie: + 22 % in der vergangenen Woche. Die Handelsplattform, die Häuser in großem Stil kauft, aufpoliert und dann schnell weiterverkauft, erhält einen Kredit über 2 Mrd. Dollar, um den Hausbestand nach der Corona-Krise schnell aufstocken zu können. Ähnlich wie bei „wirkaufendeinauto.de“ in Deutschland nehmen die Verkäufer einen Abschlag auf den Wert in Kauf, um ihr Eigentum schnell und unkompliziert verkaufen zu können. Da die Häuserpreise in den USA aktuell steigen, profitiert auch Opendoor.

· Deliveroo-Aktie: + 19% in der vergangenen Woche. Die britische Lieferplattform hat den Umsatz im vergangenen Quartal um 82 Prozent erhöht und den Verlust verkleinert. Die Aktie stieg auf den höchsten Stand seit dem Börsengang im Frühjahr.

· Meituan-Aktie: + 9% in der vergangenen Woche. Auslöser waren Berichte, dass die chinesischen Behörden die Monopoluntersuchung bei Meituan gegen Zahlung einer Strafe von 1 Mrd. Dollar bald beenden könnten. Seit Beginn der Untersuchung ist der Börsenwert von Meituan schon um 50 Mrd. Dollar gefallen. Auch andere chinesishe Plattform-Werte wie Lufax (+ 9%) oder Alibaba Health (+ 6%) konnten in der vergangenen Woche zulegen.

· Full Truck Alliance-Aktie: – 11% in der vergangenen Woche. Das „Uber for Trucks“ hat zwar den Umsatz im vergangenen Quartal verdoppelt, aber den Verlust aufgrund hoher Investitionen versechsfacht. Zudem erwartet das Unternehmen „Headwinds“ im dritten Quartal.

· Contextlogic-Aktie: – 23% in der vergangenen Woche. Die Muttergesellschaft der Handelsplattform Wish berichtete in der vergangenen Woche von sinkender Nachfrage und höheren Kosten als erwartet. Die Aktie hat seit Jahresanfang nun schon mehr als 50 Prozent an Wert verloren.