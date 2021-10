Plug Power-Aktie: 2 Investitionen und warum Morgan Stanley optimistisch wird

Plug Power-Aktien haben von Januar bis Mai 2021 mehr als 72 % an Wert verloren. Doch seit der Bereinigung der Bilanzierungsvorwürfe konnten sie sich fangen. Das amerikanische Wasserstoff-Unternehmen hat weltweit bereits viele bedeutende Kooperationen mit Großkonzernen geschlossen. Dazu zählen beispielsweise die südkoreanische SK Group, Renault oder Airbus. Sie sichern den Erfolg und die weitere Entwicklung ab.

1. Plug Power übernimmt Applied Cryo Technologies

Plug Power investiert derzeit in den Ausbau seines Geschäfts. Dazu gehören auch Übernahmen. Zuletzt erwarb das Wasserstoff-Unternehmen die texanische Applied Cryo Technologies. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist ein führender Industriegase- und Energiebranchen-Ausrüster.

Applied Cryo Technologies verfügt beispielsweise über Lösungen zum Transport und zur Lagerung von Flüssigwasserstoff, Argon, Stickstoff und anderen kryogenen Gasen. Genau aus diesem Grund zeigte Plug Power großes Interesse. Der Abschluss der Übernahme wird bis zum vierten Quartal 2021 erwartet.

Plug Power gewinnt bedeutendes Know-how hinzu, das zum Ausbau des eigenen Geschäfts benötigt wird. Das Unternehmen kann den produzierten Wasserstoff jetzt noch effektiver speichern und transportieren.

„Applied Cryo Technologies liefert seit 2012 hervorragende Leistungen für den industriellen Gas- und Energiemarkt, und wir freuen uns sehr, ihr unglaubliches Team in unserer Familie willkommen zu heißen. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam daran arbeiten, die kryogenen Lösungen und Fähigkeiten des Unternehmens im gesamten Ökosystem des grünen Wasserstoffs schnell zu skalieren, um einer emissionsfreien Zukunft einen Schritt näher zu kommen“, so Plug Powers CEO Andy Marsh.

2. Plug Power investiert in Airflow

Plug Power hat längst die Luftfahrt als einen wichtigen Markt für sich entdeckt. Deshalb beteiligt sich das Unternehmen nun in unbekannter Höhe an dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Airflow. Es baut bereits ein elektrisches Kurzstart- und Landeflugzeug. Beide Unternehmen werden zusammen einen auf Wasserstoff-Brennstoffzellen basierenden Antriebsstrang für ein Kurzstreckenflugzeug (eStol) entwickeln. Es wird mit neun Passagieren oder 2.000 Pfund mehr als 800 km fliegen können.

Darüber hinaus wird Plug Power zukünftig Airflow mit Wasserstoff beliefern. Weitere Tankstellen an den jeweiligen Flughäfen könnten folgen. Airflow sammelte zuletzt bereits über 600 Mio. US-Dollar von elf Kurzstreckenfluggesellschaften ein.

„Airflow ist ein weiteres wichtiges Standbein in unserer Luft- und Raumfahrtstrategie. Wir sehen in der Entwicklung und Zertifizierung eines Systems für Airflows Part-23-Flugzeug einen idealen Einstieg in den Luft- und Raumfahrtmarkt, der eine Expansion in größere Flugzeugprogramme ermöglicht“, sagte Plug Powers CEO Andy Marsh.

3. Morgan Stanley rät zum Kauf

Morgan Stanley-Analyst Stephen Byrd hat sein Plug Power-Rating zuletzt auf „Übergewichten“ angehoben und begründete seine Entscheidung wie folgt.

„Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Plug Power auf seinem bevorstehenden Investorentag ein positives Update geben wird, und sehen einen starken Katalysatorpfad vor uns. Erhebliches Potenzial ergibt sich durch die staatliche grüne Wasserstoff-Förderung, was ein wichtiger Treiber sein könnte. Die Aktienkorrektur hat zu einem günstigen Risiko-Rendite-Verhältnis geführt.“

Stephen Byrd hob zudem seine Umsatzschätzung für 2024 um 300 Mio. auf 2 Mrd. US-Dollar an.

Foto: Getty Images