Podcast mit Dr. Rittweger: Was bringt die digitale Krankenversicherung?

Die Digitalisierung sorgt für spannende neue Geschäftsmodelle in der Finanzwelt. Das betrifft nicht nur Banken, Broker und Vermögensverwalter, sondern auch die Versicherungsbranche. Ein Start-up in diesem Bereich ist der digitale private Krankenversicherer ottonova aus München. In der neuen Podcast-Folge spricht Dr. Roman Rittweger, Gründer und CEO des Unternehmens, über Online-Sprechstunden, die Beitragsentwicklung in der PKV und den Wettbewerb mit etablierten Versicherungskonzernen.





