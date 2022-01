Portfoliounternehmen von Juvenescence Ltd. begrüßt erfolgreiche Regeneration von Gliedmaßen bei erwachsenen Fröschen

Die Ergebnisse sollen den innovativen Ansatz in der regenerativen Medizin des Portfoliounternehmens stützen

Morphoceuticals Inc., ein Portfoliounternehmen von Juvenescence Ltd., begrüßte die Ergebnisse einer von seinen Gründern in Science Advances veröffentlichten Langzeitstudie, die eine gelungene Regeneration von Gliedmaßen bei Xenopus laevis (afrikanischer Krallenfrosch) zeigen. Damit wurde erstmals das Nachwachsen funktionsfähiger Gliedmaßen bei einer Art nachgewiesen, bei der im Erwachsenenalter keine spontane Regeneration komplexer Gliedmaßen erfolgt. In jedem Jahr werden in den Vereinigten Staaten in etwa 185.000 Amputationen Gliedmaßen chirurgisch entfernt und Erwartungen zufolge werden fast 3,6 Millionen Menschen bis zum Jahr 2050 mit dem Verlust eines Arms oder eines Beins leben. (Amputee Coalition)

In den Forschungslabors der Mitbegründer von Morphoceuticals Inc., Michael Levin, Vannevar Bush Professor of Biology an der Tufts University, und David Kaplan, Stern Family Professor of Engineering an der Tufts University, durchgeführte Arbeiten demonstrierten das Nachwachsen, eine deutliche Gewebenachbildung und die Wiederherstellung von funktionsfähigen Hinterbeinen beim X. laevis mithilfe eines tragbaren Bioreaktors, der über einen kurzen Zeitraum von 24 Stunden einen neuartigen, regenerationsfördernden Mix aus Wirkstoffen abgab. Das regenerierte Gewebe bestehend aus neuer Haut, Knochen, Blutgefäßen und Nerven übertraf die Komplexität und sensomotorischen Fähigkeiten der Kontrollgruppen der Studie deutlich.

Levin erklärte: „Organismen wie X. laevis, deren begrenzte Regenerationsfähigkeit im Erwachsenenalter Parallelen zu einigen der Haupteinschränkungen des Menschen aufweist, dienen als wichtige Modelle für die Erprobung von Eingriffen und Entdeckung von Triggern, die sowohl Form als auch Funktion wiederherstellen könnten“. Kaplan ergänzte: „Diesen Daten zufolge könnte es uns gelingen, endogene Regenerationsprozesse in Wirbeltieren anzustoßen; in einem nächsten wichtigen Schritt dieses Prozesses müsste der Nachweis für eine Übertragung dieser Erkenntnisse auf Säugetiere jedoch noch erbracht werden.“

Dr. Greg Bailey, CEO von Juvenescence Ltd, dem Seed-Investor von Morphocueticals, merkte an: „Mit Blick auf neue Ansätze zur Ermöglichung der Regeneration von funktionierenden Gliedmaßen, Geweben und Organen leisten Dr. Levin und Kaplan Pionierarbeit. Diese Ergebnisse sind wegweisend für den ersten Einsatz einer neuen Reihe von Instrumenten, die von Morphoceuticals weiterentwickelt werden und es uns ermöglichen, mit einzigartigen Methoden neue Ansätze für regenerative Behandlungen zu ergründen.“ Er fügte hinzu: „Die möglichen Einsatzgebiete sollen dabei helfen, dass die Patienten eines Tages die Belastung durch den Verlust von Organen und Gliedmaßen auf eine Weise überwinden können, die die klassische Medizin nicht ermöglicht. Aus diesem Grund hat Juvenescence in die wissenschaftliche Plattform von Morphoceuticals investiert und setzt die Unterstützung auch noch fort.“

Alex Pickett, Managing Director und Head of Business Development von Juvenescence und einer der Directors von Morphoceuticals, Inc., erklärte: „Die langfristigen regenerativen Wirkungsweisen einer kurzen Exposition gegenüber einem Cocktail aus Wirkstoffen sind ein Hinweis darauf, dass Dr. Levin und Dr. Kaplan eine entwicklungsbezogene Subroutine in Gang setzen konnten, die auch in der regenerativen Medizin verwendet werden kann. Dass Morphoceuticals weiterhin der Frage nachgeht, wie die bioelektrische Musterbildung zur Entwicklung und Regeneration beiträgt, sieht Juvenescence mit großer Freude.“

Fundstelle der Veröffentlichung

Murugan et al., Sci. Adv. 8, eabj2164 (2022) 28. Januar 2022

DOI: 10.1126/sciadv.abj2164

Über Morphoceuticals Inc.

Das Biotechnologieunternehmen Morphoceuticals Inc. mit Sitz in Massachusetts wurde von Dr. Levin und Dr. Kaplan mitbegründet und wird von Juvenescence Ltd. finanziert. In wegweisender Arbeit widmet sich Morphoceuticals bioelektrischen Ansätzen für den Zugang zur anatomischen Programmierung, die eine Kernkomponente unseres biologischen Betriebssystems bildet. Unter Verwendung von proprietären Kombinationen von Modulatoren für den Ionenkanal und die Gap Junction setzen wir den Fokus auf die Regeneration von Gliedmaßen, Verbesserung der Gesundheit von Amputationsstümpfen, Anregung der Regeneration von Organen und Behandlung von Kanalopathien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Morphoceuticals.com

Über Juvenescence Ltd.

Juvenescence Ltd. ist ein Life-Sciences-Unternehmen, das Therapien zur Modifizierung des Alterns und Verlängerung der gesunden Lebensspanne des Menschen entwickelt. Es wurde von Jim Mellon, Dr. Greg Bailey und Dr. Declan Doogan gegründet und sein Team besteht aus sehr erfahrenen Arzneimittelentwicklern, Unternehmern, Vermarktern und Investoren mit einer langen Erfolgsgeschichte in den Sektoren Pharmazeutik und Gesundheit der Verbraucher. Das Engagement des Unternehmens gilt der Inspiration und Befähigung der Welt, nicht nur das Älterwerden neu zu interpretieren, sondern den Menschen auch zu helfen, ihre Lebenszeit neu zu interpretieren.

Juvenescence entwickelt eine breit gefächerte Produktpalette und fördert Innovation in vier Geschäftsbereichen: JuvRx - Fokus auf klassischen verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zur Modifizierung des Alterns und Vorbeugung von Krankheiten; JuvLife - Verbraucherprodukte zum Management des Alterns und Verlängerung der gesunden Lebensspanne; JuvDataScience - Rasche Verbesserung der Entwicklung neuer Medikamente, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, um die Medikamentenentwicklung mit enormer Effizienz und Effektivität voranzubringen; und JuvRegeneration - Setzt an der Grenze der Zell- und Geweberegeneration an, um den Auswirkungen von Alter und Krankheit zu begegnen, die die Regeneration neuer Zellen und Gewebe erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.juvlabs.com

