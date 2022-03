Posiflex präsentiert im 2. Quartal 2022 neue Produktlinie basierend auf den Prozessoren Intel® Elkhart Lake

Posiflex Technology, Inc., ein Weltmarktführer im Bereich Design und Herstellung von POS-Geräten, Kiosken, Computern sowie Zubehör und Peripheriegeräten für Selbstbedienungstransaktionen, wird im zweiten Quartal 2022 mehrere neue Produkte basierend auf den Prozessoren Intel® Elkhart Lake auf den Markt bringen. Der Prozessor Elkhart Lake mit einer maximalen Burst-Frequenz von 3,0 GHz und einer um bis zu 50 % verbesserten CPU-Leistung unterstützt DDR4-Speicher mit bis zu 32 GB und bietet die Möglichkeit, TPM 2.0 über BIOS zu aktivieren. Überdies verfügt er über eine bis zu zweifach bessere Grafikleistung gegenüber der vorherigen Generation. Er erfüllt die Anforderungen an kritische Datenverarbeitung in Echtzeit in Anwendungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe.

Die neuen Produktlinien von Posiflex mit stromsparenden Prozessoren:



POS-Terminal: Der RT-2015-G2 und der RT-2016-G2 punkten beide mit einem ultraschlanken und flachen Design und sind mit einem eleganten PCAP-Touchscreen von 15"bzw. 15,6" ausgestattet. Da das schlanke Format mehr Platz auf der Theke schafft und ein besseres Kabelmanagement ermöglicht, ist für Ordnung an der Station gesorgt. Eine rasche Installation und einfache Wartung ist gegeben, denn die hintere Abdeckung kann einfach und ohne Werkzeug entfernt werden. Die Serie RT-2000-G2 führt POS-Terminals auf die nächste Designstufe und hebt Ihr Markenimage von anderen ab. Mit Langlebigkeit, Flexibilität und Sicherheit in einem modernen Look sind XT-3815-G2 und XT-3915-G2 und XT-3915IR-G2 die ultimativen POS-Lösungen und der 15-Zoll-Bildschirm wird wahlweise als resistiver, Infrarot- bzw. PCAP-Touchscreen geboten. Durch den lüfterfreien Betrieb und den patentierten, mehrfach verstellbaren Fuß arbeitet das Gerät leise und effizient in jeder rauen Umgebung, während der Bildschirm zur Interaktion mit den Kunden in verschiedene Winkel eingestellt werden kann. Im Sinne von Funktionalität und Flexibilität konzipiert, bieten die lüfterlosen Touch-POS-Terminals der Serien PS-3500-G2 und PS-3600-G2 alle wichtigen Funktionen und Möglichkeiten, um die Erwartungen von Einzelhändlern und Verbrauchern zu erfüllen. Ausgestattet mit einer verstellbaren Basis, bietet diese Terminalserie die ultimative Flexibilität für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Durch einen vollständigen Satz von Anschlüssen an der Oberseite des Terminals bieten die Serien PS-3500-G2 und PS-3600-G2 umfangreiche, einfach zugängliche Anschlussmöglichkeiten und damit eine zuverlässige Peripherieverkabelung.





All-in-One-POS: Mit Bildschirmgrößen von 10", 12" oder 14" bietet die Serie HS-3500-G2 zahlreiche Lösungen für Geschäfte sowohl mit begrenzter als auch stark frequentierter Verkaufsfläche. Sie hat einen integrierten Thermodrucker und durch das modulare Design kann eine Vielzahl an Peripheriegeräten wie MSR, 2D-Scanner, Fingerabdrucksensor, RFID-Leser und mehr integriert werden. Sein kompaktes All-in-One-Design ist extrem platzsparend und ermöglicht ein sauberes, kabelloses Umfeld.



POS-Box: Das Mehrzweck-Steuergerät der Serie TX-2300-G2 bietet eine große Auswahl an E/A-Konnektivitätsoptionen, einschließlich zwei HDMI-Ports zum Anschluss von POS-Peripheriegeräten, und kann als vollwertige POS-Box, Küchen-Display-System (KDS), Digital-Signage-Controller oder für jegliche andere industrielle Anwendungen verwendet werden. Zur Steigerung von Produktivität und Flexibilität lassen sich vielfältige POS-Peripheriegeräte und -Zubehörteile anschließen, die in jede Ladenumgebung passen.



Über die Posiflex Group:

Posiflex entwickelt und produziert seit mehr als 30 Jahren erstklassige POS-Lösungen. Seit 2016 hat das Unternehmen KIOSK und Portwell gekauft und dadurch sein Angebot auf den Selbstbedienungs- und Embedded-PC-Bereich ausgedehnt. Die global tätige Posiflex Group ist aufgestellt, um B2B Serviced IoT-Lösungen auf Weltklasseniveau zu bieten. Weitere Informationen:

Posiflex Group - Presse: Brad Chou, marketing@posiflex.com.tw