PowerCell: Das nächste Unternehmen, dass gleiche Spielchen – Aktie nach Zahlen unter Druck

Nach Nel, Ballard Power und dem Business-Update von Plug Power ist heute der Wasserstoff-Vertreter aus Schweden an der Reihe. Das Bild bleibt ähnlich, wie bei den Vorgängern – das Ergebnis ist das gleiche: Die Aktie fällt weiter – allerdings nur noch ein kleines Stück.

Umsatz ganz gut – operatives Ergebnis zum vergessen

Auch PowerCell kann mit seinen Zahlen für das erste Quartal die Anleger nicht von einer viel besseren Zukunft überzeugen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres erhöhten die Schweden ihren Umsatz um 11 Prozent auf 29,7 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet: rund 2,94 Millionen Euro).

Der operative Verlust stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 17,6 auf 22,7 Millionen Schwedische Kronen (2,24 Millionen Euro). In erster Linie begründet PowerCell die Ausweitung des Verlustes mit Währungseffekten.

Quelle: Newsletter PowerCell

Was wäre PowerCell ohne Bosch?

Ohne die permanenten Bestellungen von Bosch hätte PowerCell den Umsatz wohl nicht steigern können. Die Abhängigkeit vom dem deutschen Unternehmen ist den Schweden durchaus bewusst und soll in Zukunft auch verringert werden: „Gemessen an den Umsätzen war das erste Quartal 2021 das stärkste Auftaktquartal unserer Unternehmensgeschichte. Unsere Verkäufe an Bosch spielen weiterhin eine entscheidende Rolle, aber wir erwarten, dass ihr Anteil am Gesamtumsatz zurückgehen wird, da wir die Verkäufe an unsere anderen priorisierten Segmente wie den stationären Bereich erhöhen“, erklärte Richard Berkling, CEO von PowerCell.

Aussichten weiter nicht rosig

Was die Performance des Aktienkurses anging, so gehörte PowerCell mal zu den ganz großen. Mittlerweile ist allerdings viel Fantasie aus der gesamten Branche entwichen. Die Zahlen sind aktuell auch keine Visitenkarte für einen Einstieg bei dem Papier. Ein Einstieg drängt sich nach den Zahlen nicht auf.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage PowerCell

