Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Olympia

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Olympia:

"Ein Großereignis lässt sich also auch in Corona-Zeiten durchführen. Der Beweis ist erbracht. Aber zu welchem Preis? Es waren Spiele ohne Seele. In den leeren Hallen wirkte so mancher Olympiasieg wie der Gewinn einer Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen. Ein Jubelschrei, drei Betreuer klatschen, Abgang. Alles wirkte steril und künstlich. Es fehlten die Menschen, die Olympia mit Leben erfüllen. Trotz aller Freundlichkeit der Helfer, die strengen Vorschriften waren allgegenwärtig. Diskussionsspielraum gab es keinen. Das war natürlich im Sinne der Hygienemaßnahmen, im Sinne eines freundschaftlichen, weltumspannenden Sportfestes war es nicht."/zz/DP/jha