Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Regierungsbildung in Italien

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Regierungsbildung in Italien:

"Die Fliehkräfte sind schon heute zu groß, um langfristig stabiles Regieren zu gewährleisten. Zu sehen ist das an der Fünf-Sterne-Bewegung, die vor der Spaltung steht. Die Sterne haben ihr letztes Tabu gebrochen: Nach Bündnissen mit Lega und Sozialdemokraten sind sie nun auch mit Silvio Berlusconi in einer Regierung, also der Figur, die die Gründung der Sterne mit auslöste. Der noch größere Unsicherheitsfaktor ist Lega-Chef Matteo Salvini, dessen Ziel die Nachfolge Draghis als Premier ist."/be/DP/mis