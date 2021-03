Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Angriffe auf AfD-Vertreter/Wahlkampf

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Angriffe auf AfD-Vertreter/Wahlkampf:

"Mehr als klammheimliche Sympathie für die tätlichen Angriffe auf die AfD dürfte in Schorndorf und Freiburg so mancher empfunden haben. Die AfD ist kein politischer Gegner wie jeder andere. Sie ruft bei vielen Bürgern Furcht hervor und weckt Aggressionen. Furcht davor, sie sei ein Wiedergänger der NSDAP, und Deutschland stehe vor einer Machtübernahme der Rechtsextremen. Und Aggressionen, weil man sich ihrer nur erwehren zu können glaubt, indem man sie von der Straße und der politischen Bühne fegt. Man muss sich diesen Reaktionen nicht ergeben: Wenn man unsere Demokratie für gefestigt und wehrhaft genug hält, als dass eine rechte Revolution drohen würde. Und wenn man Gewalt weder erleiden noch ausüben möchte."/be/DP/he