Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Neubau in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Neubau in Berlin:

"Abseits der Bewältigung des Coronavirus ist Wohnen die zentrale Frage in Berlin. Vor der Pandemie strömten jedes Jahr Zehntausende Menschen neu in die Hauptstadt, um hier zu leben. Doch die Suche nach einer Wohnung wurde für manchen Neu-Berliner zur Odyssee. Unzureichend sind bislang die Antworten, die der Senat in dieser Hinsicht gegeben hat. Wie sehr sich die Berliner Neubau als Lösung der Wohnungsprobleme wünschen, zeigt eine neue Umfrage der Berliner Sparkasse. Nur sechs Prozent der Befragten sagten, sie wollten gar keine neuen Projekte in Berlin. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, Baulücken zu schließen, Dachgeschosse auszubauen, Hochhäuser und kleinere Wohnungen zu bauen oder sogar bestehende Unterkünfte zu teilen. Der Großteil der Berliner würde vor allem gern außerhalb des S-Bahn-Rings mehr neu entstehende Wohnungen sehen. Sogar Neubau über die Stadtgrenzen hinaus sehen viele Berliner als notwendig an. Wichtiger als das "wo" scheint den Berlinern zu sein, dass überhaupt neu gebaut wird."/zz/DP/he