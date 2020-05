Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Söder/Corona

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Söder/Corona:

"In Tirschenreuth wusste man es Anfang März noch nicht besser. Das ist nun anders. Wir haben dieses Wissen: Und Ministerpräsident Söder hat die damit verbundene Verantwortung am Dienstag auf die Bürger in Bayern übertragen. Jedem Einzelnen muss klar sein: Es hängt auch von meinem Verhalten ab, ob sich noch einmal wiederholt, was sich im März und im April 2020 in Mitterteich ereignet hat."/yyzz/DP/fba