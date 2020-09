Pressestimme: 'Die Welt' zu Anstieg der Corona-Infektionszahlen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Anstieg der Corona-Infektionszahlen:

"Jeder größere Corona-Ausbruch birgt in sich die Gefahr, dass er Startpunkt für eine neue Welle, also eine exponentielle Zunahme der Fallzahlen sein könnte. Kippt das System in eine solche Dynamik, dann könnten recht schnell wieder die Intensivstationen voll und die Liste der Verstorbenen länger werden. Kaum ein Land hat die Corona-Krise bisher so gut bewältigt wie Deutschland. Nun gilt es, mit aller Kraft ein Abrutschen in den Exponentialmodus zu verhindern. Besonders wichtig ist es, auf den Rat der WHO zu hören und die bisherige Quarantänedauer von 14 Tagen nicht zu verkürzen."