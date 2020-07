Pressestimme: 'Frankenpost' zum EU-Sondergipfel

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" schreibt zum EU-Sondergipfel:

Schon ohne die Pandemie, die sich weiter zügellos durch die Welt frisst und die auch Europa in Angst und Schrecken vor ihrer Wiederkehr versetzt, war der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) der Union lange umstritten. Die EU-Staaten fochten um Zehntel-Prozentpunkte. Nun kommen neue Herausforderungen hinzu. Schwer wiegt der Unfrieden, der zwischen den verschiedenen Machtblöcken in der EU herrscht. Die "sparsamen Vier", die mittelosteuropäischen Staaten, die immer mehr in Richtung der illiberalen Demokratie abdriften, die Bewahrer rund um Deutschland und Frankreich: Sie alle müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Gelingt das, wäre es ein Geschenk./yyzz/DP/eas