Pressestimme: 'Frankenpost' zur Windenergie/Abstandsregeln in Bayern

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zur Windenergie/Abstandsregeln in Bayern:

Mit dem strikten Festhalten an der 10-H-Regel erbringt die bayerische Staatsregierung keinen Nachweis für eine sachorientierte Politik, sondern einzig und allein für Starrsinn. Windenergie bietet - in richtige Bahnen gelenkt in kommunalen Windparks - neben sauberem Strom auch die Chance auf regionale Wertschöpfung./yyzz/DP/mis