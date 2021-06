Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Reisebedingungen unter Corona

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Reisebedingungen unter Corona:

"(...) Grund für die neuen Vorsichtsmaßnahmen sind die noch nicht Geimpften oder noch nicht vollständig Geimpften. Um sie zu schützen, müssen die anderen weiterhin zurückstecken. Aber wie lange noch? Unverständlich werden solche Einschränkungen spätestens dann, wenn eine Herdenimmunität zwar in Sichtweite ist, aber nur deshalb außer Reichweite, weil es zu viele Impfmuffel gibt. (...) Irgendwann wird sich die Frage stellen, ob erst das griechische Alphabet durchbuchstabiert sein muss, bis die Corona-Politik zum Schluss kommt, dass normaler Rei-severkehr mit dem Virus möglich ist. Findet die Corona-Politik den Absprung vorher nicht und koppelt sich von klaren Abwägungen eines tödlichen Risikos ab, droht ihr die Endlos-schleife in den Virusvariantenstaat. Schon wartet Delta-plus."/be/DP/jha