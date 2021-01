Pressestimme: 'Freie Presse' zu New-Start-Vertrag

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu New-Start-Vertrag:

"Die USA und Russland sind im Besitz von rund 90 Prozent aller weltweit vorhandenen Atomwaffen. Beide Seiten modernisieren ihr Nukleararsenal. Die von Russland entwickelten Systeme fallen noch gar nicht unter "New Start". Da die Waffen immer ausgefeilter und präziser werden, wäre auch eine weitere Reduzierung denkbar. Die USA könnten ihre landgestützten Trägerraketen in die Verhandlungsmasse werfen, da sie traditionell eher auf U-Boote setzen. Es fehlt nicht an Abrüstungspotenzialen, sondern am politischen Willen - auf beiden Seiten."/zz/DP/he