Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu EU/Corona-Impfstoff

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu EU/Corona-Impfstoff

"Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister schwer erklären", ätzte Spahn, "wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst." In Wirklichkeit forderte Spahn hier mit großer Geste etwas, das schon unterwegs war. Der Vertrag mit Biontech und Pfizer ist fertig, er wird am heutigen Mittwoch abschließend im Kollegium der EU-Kommissare behandelt. Der zugrunde liegende Terminplan war allen nationalen Regierungen bekannt, auch Berlin war "im Loop", wie man in Brüssel sagt. Umso mehr stören eitle nationale Spiele wie das von Spahn. Die Viruskrise sollte es eigentlich nahelegen, wertschätzender und redlicher mit der EU umzugehen./ra/DP/zb