Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Krankenhäuser/Finanznot

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Krankenhäuser/Finanznot:

"Für die Krankenhäuser kommt es in diesem Winter richtig dick: Ihre Intensiv- und Infektionsstationen sind voll mit Covid-19-Patienten. Das Personal arbeitet schon das ganze Jahr an der Belastbarkeitsgrenze, und nun droht den Kliniken flächendeckend auch noch die Zahlungsunfähigkeit. Ursachen dafür gibt es viele, und die Kliniklandschaft ist seit Jahren reformbedürftig. Doch diese Probleme, Versäumnisse und aktuellen Engpässe, die sich nun im Corona-Winter auftürmen, dürfen nicht auf dem Rücken des Personals in den Krankenhäusern ausgetragen werden. Eine Zahlungsunfähigkeit der Kliniken bei den Gehältern muss unbedingt vermieden werden."/yyzz/DP/nas