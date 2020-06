Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Urlauber/Mallorca

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Urlauber/Mallorca:

"Eine Woche lang können die Spanier neidisch auf die Deutschen sein: Während sie selbst noch nicht im eigenen Land herumreisen dürfen, bekommen sie schon Besuch aus dem Ausland. Ab dem 15. Juni beginnt auf den Balearen ein touristischer Probebetrieb, an dem 10 900 Deutsche teilnehmen dürfen. Wie will Spanien einen neuen Covid-19-Ausbruch unter Kontrolle behalten, wenn nicht 10 000, sondern 1 Million Touristen die Balearen überfluten? Dafür gibt es kein gutes Konzept. Mit 10 900 deutschen Touristen wird wahrscheinlich alles gut gehen. Mit sehr viel mehr nicht unbedingt."/be/DP/he