Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' um DB-Fahrplanwechsel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' um DB-Fahrplanwechsel

Seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag können Reisende im Halbstundentakt von Berlin nach Hamburg reisen. Bis der sogenannte Deutschlandtakt flächendeckend angeboten wird, werden viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen. Wichtigste Voraussetzung ist Pünktlichkeit. Das System muss zuverlässig sein. Im November waren die Züge zu 80 Prozent pünktlich. Dabei waren die ICE und IC coronabedingt gerade einmal zu einem Viertel ausgelastet. In der Schweiz, wo 95 Prozent der Fernzüge nach Plan fahren, ist es gelungen, die Bahn zu einem der beliebtesten Verkehrsmittel zu machen. Die Entwicklung hat jedoch gut zwei Jahrzehnte gedauert. Die Deutsche Bahn hat nur knapp zehn Jahre dafür Zeit./be/DP/zb