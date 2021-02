Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur neuen Aufregung um KSK

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur neuen Aufregung um KSK:

"Dabei ist es vermutlich wie so oft; dass nämlich ein paar schwarze Schafe dem Ansehen der ganzen Herde schaden. Wirklich besorgniserregend ist allerdings, dass die Hirten - um mal im Bild zu bleiben - sich so schwer tun, die Sache in den Griff zu bekommen. Auch KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr, der Extremisten im vergangenen Jahr noch ein entschlossenes "Sie gehören nicht zu uns!" entgegenschleuderte, ist nun schon fast drei Jahre im Amt. Sollte er sich jetzt auch noch Fehler bei der umstrittenen Waffenrückgabe-Amnestie geleistet haben, wird er nicht zu halten sein."/be/DP/he