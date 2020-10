Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Corona:

"Dieser Lockdown muss vernünftig erklärt und vor allem die Bevölkerung jetzt davon richtig überzeugt werden, dass die Maßnahmen "geeignet, erforderlich und verhältnismäßig" sind - es reicht nicht, dies nur nüchtern zu behaupten wie Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag (CDU). Mit der Physikerinnenart ist die 66-Jährige gut geeignet, die Pandemie einzuschätzen, Expertenrat zu bewerten und Fakten zu erläutern. Was sie nicht so gut kann: Menschen begeistern und Zweifler emotional auf ihre Seite ziehen. Angela Merkel ist nicht Winston Churchill. Sie hat am Donnerstag im Bundestag ordentlich zur Sache vorgetragen und argumentiert - aber das war keine Blut-, Schweiß- und Aerosole-Rede, die der Bevölkerung beim Durchhalten hilft. Aber durchhalten und sich richtig verhalten sind nötig, und zwar mindestens noch monatelang. Es reicht nicht, durch den Lockdown zu kommen - danach müssen sich alle richtig verhalten, um weitere Lockdowns zu vermeiden."/yyzz/DP/he